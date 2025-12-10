Haberler

70 yıllık dev banka 51 şubesini kapatıyor

Güncelleme:
ABD'nin 70 yıllık bankacılık devi TD Bank, 51 şube ve bir sürücü hizmet noktasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Banka, bu küçülme ile 2,5 milyar dolar tasarruf etmeyi ve yatırımlarını dijital bankacılık, otomasyon ve yapay zekâya yönlendirerek işlemlerin yüzde 90'ını self-servis kanallara taşımayı hedefliyor.

Yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip TD Bank, dijital bankacılığa geçişin hızlanmasıyla fiziksel şube yapılanmasını yeniden şekillendiriyor. Banka, 2026 yılı sonuna kadar 13 eyalet ile Washington D.C.'de bulunan 51 şubesini ve bir sürücü hizmet noktasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu hamle, şube ağının yaklaşık yüzde 10'unun küçültülmesi anlamına geliyor ve geleneksel bankacılık anlayışındaki dönüşümü bir kez daha gözler önüne seriyor.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER İŞLEMLERİN BÜYÜK KISMINI DEVRALDI

Geçmişte müşterilerin birçok işlem için fiziksel şubelere gitmesi zorunluyken, bugün mobil uygulamalar ve dijital bankacılık çözümleri bankacılık işlemlerinin büyük kısmını devralmış durumda. TD Bank da bu değişimi, hizmet ağını optimize ederek ve dijital yatırımlarını artırarak yönetmeyi amaçlıyor.

2,5 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLANACAK

Bankanın 2025 Yatırımcı Günü'nde açıkladığı dönüşüm planına göre, 2 ila 2,5 milyar dolar arasında tasarruf sağlanması hedefleniyor. Bu tasarruflar, dijital ve mobil bankacılığa yapılacak yatırımlarla birleştirilerek çok kanallı bir müşteri deneyiminin geliştirilmesinde kullanılacak.

TD Bank CFO'su Kelvin Tran, "Dijital kanallara geçiş, otomasyon, yapay zekâ ve veri modernizasyonu sayesinde bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Banka, toplam satışların yüzde 50'sini dijital kanallardan elde etmeyi; müşteri işlemlerinin ise yüzde 90'ını self-servis platformlara taşımayı planlıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Finans
