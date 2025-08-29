30 Ağustos'ta PTT Kargo çalışıyor mu sorusu, gönderi takibi yapan veya teslimat bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. PTT şubeleri üzerinden işlem planlayanlar için, resmi tatil günlerinde kargo hizmetlerinin durumu oldukça önemli oluyor. Peki, 30 Ağustos'ta PTT Kargo hizmet veriyor mu? 30 Ağustos PTT Kargo çalışıyor mu? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS'TA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo şubeleri kapalı olacak ve kargo dağıtım hizmeti verilmeyecek. Resmi tatil günlerinde tüm kamu kurumlarında olduğu gibi PTT de faaliyetlerine bir günlüğüne ara verecek.

30 AĞUSTOS PTT DAĞITIM YAPACAK MI?

Hem şubeler hem de saha dağıtım ekipleri bu tarihte hizmet dışı olacak. Teslimatlar ve gönderimler 29 Ağustos'a kadar yapılmalı; aksi takdirde işlemler 1 Eylül Pazartesi gününe sarkabilir.