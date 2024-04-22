22-23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü?
Resmi tatiller geldiğinde, bankaların açık olup olmadığı durumu merak konusu oluyor. Banka sektörü resmi bayramlarda çalışıyor mu ve hangi banka 22-23 Nisan'da hizmet verdiği gündeme geliyor. Peki, 22 Nisan'da bankalar yarım gün mü? 22 - 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı?"
22- 23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü? soruları gündeme geliyor. Resmi Tatillerde ve bayramlarda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 23 Nisan bankalar kapalı mı? 22 Nisan bankalar yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…
22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?
2024 yılının 22 Nisan Pazartesi gününde, bankalar tam gün boyunca hizmet verecektir.
23 NİSAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'da resmi tatil olması nedeniyle, bankalar kapalı olacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ NEDİR?
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı