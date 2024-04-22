22-23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü?

22- 23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü? soruları gündeme geliyor. Resmi Tatillerde ve bayramlarda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 23 Nisan bankalar kapalı mı? 22 Nisan bankalar yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

2024 yılının 22 Nisan Pazartesi gününde, bankalar tam gün boyunca hizmet verecektir.

23 NİSAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'da resmi tatil olması nedeniyle, bankalar kapalı olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ NEDİR?