Üye Girişi
Haberler

22-23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi tatiller geldiğinde, bankaların açık olup olmadığı durumu merak konusu oluyor. Banka sektörü resmi bayramlarda çalışıyor mu ve hangi banka 22-23 Nisan'da hizmet verdiği gündeme geliyor. Peki, 22 Nisan'da bankalar yarım gün mü? 22 - 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı?"

22- 23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü? soruları gündeme geliyor. Resmi Tatillerde ve bayramlarda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 23 Nisan bankalar kapalı mı? 22 Nisan bankalar yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

2024 yılının 22 Nisan Pazartesi gününde, bankalar tam gün boyunca hizmet verecektir.

23 NİSAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'da resmi tatil olması nedeniyle, bankalar kapalı olacak.

22-23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü?

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ NEDİR?

  • 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
  • 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
  • 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Resmi Tatiller 23 Nisan Tatil Banka Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Dilek İmamoğlu'nun tepkisi gündem oldu! Dilek İmamoğlu maç sonrası neden üzüldü, ne oldu? 22-23 Nisan günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu? PATISWISS olayı ne? Sosyal medyada yankı bulan çikolata tartışması olayı nedir, ne oldu? Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya olayı ne? Cem Yılmaz ne paylaştı? Serenay Sarıkaya'dan cevap geldi mi? 22-23 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? Bugün ve yarın bankalar yarım gün mü? Cevahir AVM'de ikinci intihar! Cevahir AVM intihar olayı nedir? Olay ne zaman oldu? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? 22 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 22-23 Nisan kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? Google'da "Dünya Günü" doodle oldu! 22 Nisan Dünya Günü nedir, neden kutlanır? 22 Nisan ne oldu? Resmi Gazete bugün (22 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Okan Buruk galibiyet sonrası ne söyledi? Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile ilgili ne dedi? Cem Yılmaz eleştirilere ne cevap verdi? Cem Yılmaz kendisini eleştirenlere ne dedi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title