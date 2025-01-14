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Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri!

Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri!
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Yeni yılda köprü geçiş ücretlerinde zam yapıldı. 2025 yılı itibariyle uygulanan yeni tarifeye göre köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? Bu bilgi, özellikle sık sık köprüden geçmek zorunda olan sürücüler için büyük önem taşıyor.

2025 yılına girilmesiyle birlikte köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar merak konusu oldu. Özellikle İstanbul'daki köprüler için belirlenen yeni tarifeler, araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? sorusu, birçok vatandaşın yanıt aradığı bir konu haline geldi. Peki, Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte, 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri!

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücreti otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu.

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 790 lira olarak belirlendi.

Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi şu şekilde:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek yön geçiş 80 TL'ye,

1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye,

Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye çıkarıldı.

2025 Yılında Köprü Geçiş Ücretleri Ne Kadar Oldu?

YENİ ÜCRETLER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni ücretler, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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