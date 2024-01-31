2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman?

Sınav adayları tarafından en çok merak edilen sınav ücretleri ve tarihi belli oldu mu? MSÜ başvuruları, 3 Ocak'ta ÖSYM tarafından başlatılmış ve yaklaşık bir aylık süreç sonunda, 30 Ocak itibariyle sona ermişti. Normal başvuru sürecinde, ÖSYM başvuru ücretini 295 lira olarak belirlemişti. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için son fırsat olan geç başvuruların tarihleri ise henüz açıklanmamıştır. ÖSYM'nin resmi duyurularını takip ederek, geç başvuru tarihleri ve detayları hakkında güncel bilgi alabilirsiniz. 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Detaylar haberimizde...

MSÜ 2024 ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geç başvuru ücretine ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvurunun yapılacağı 7 Şubat 2024 tarihi itibariyle ücret belirlenmiş olacaktır.

MSÜ 2024 SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ'de yer almak isteyen öğrencilerin katılacağı sınav 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecektir. Adayların sınav merkezleri ise sınava kısa bir süre kala ÖSYM tarafından duyurulacaktır.