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2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?
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Black Friday indirimi ne zaman başlıyor? Kara Cuma ne zaman, hangi gün? Tüm dünyanın merakla beklediği, dünyaca ünlü markaların büyük indirime girdiği Black Friday (Kara Cuma) gündemde araştırılıyor. Peki Kara Cuma ne zaman?

2024 Kara Cuma ( Black Friday ) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2024 Black Friday hangi güne denk geliyor araştırılan konulardan biri. Alışveriş severlerin her yıl heyecanla beklediği Black Friday indirimleri bu yıl yine aynı heyecanla merak ediliyor. İşte Kara Cuma ile ilgili merak edilenler…

2024 KARA CUMA NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Black Friday (Kara Cuma) olarak bilinen indirim günleri her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Bu bilgiye göre, bu yıl Kara Cuma indirimleri, 29 Kasım Cuma günü olacak.

2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

KARA CUMA NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününe denk gelir ve 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Bu özel günde mağazalar genellikle normalden çok daha erken açılır ve geç saatlere kadar açık kalırlar, tüketicilere cazip indirimler sunarlar. Ancak Black Friday, resmi bir tatil olarak kabul edilmez.

Black Friday, ABD'nin yanı sıra Kanada, İngiltere gibi ülkelerde de kutlanır. Ayrıca Amazon gibi e-ticaret devleri de bu dönemde büyük indirimler yaparak geniş çapta çevrimiçi alışveriş fırsatları sunuyorlar.

2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Betül Cirit
Betül Cirit
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