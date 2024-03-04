2024 Emekli ve memur maaş zammı enflasyon farkı! TÜİK 2 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için belirleyici bir faktör olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar, Şubat 2024 enflasyon rakamlarını merakla bekliyor, çünkü bu rakamlar zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Her ay düzenli olarak kamuoyuna duyurulan TÜİK enflasyon verileri, ekonomik koşulların seyrini belirlemede önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, enflasyon farkının belirlenmesi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Enflasyon farkı ne oldu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

TÜİK 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın ikinci enflasyon verisi sonunda açıklandı. Şubat ayında enflasyonun aylık yüzde 4.53 olarak gerçekleşmesi, önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Bu veri doğrultusunda SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayı için önceden belirlenen yüzde 6.70 enflasyon farkına ek olarak Şubat ayı için yüzde 4.53 enflasyon farkını da hak etmiş oldu. Bu durum, ikinci ay için zam oranının yüzde 11.53 olarak belirlenmesine yol açtı. Ancak, bu zam Ocak ayından itibaren birikimli olarak hesaplanacak ve Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacak. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerinin açıklanması ise merakla bekleniyor, çünkü bu veriler sonrasında zam oranları yeniden değerlendirilecek.