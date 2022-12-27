2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mauro Icardi kimdir? Mauro Icardi hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,758 haber kaynağında 59,265 adet haber yapılan Mauro Icardi, toplamda 232,424,362 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mauro Icardi kimdir? İşte, Mauro Icardi hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mauro Icardi, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mauro Icardi hakkında 2,758 haber kaynağında 59,265 adet haber yer alırken 2022'de toplam 232,424,362 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mauro Icardi hakkında merak edilen Mauro Icardi kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993) santrfor mevkisinde oynayan Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na taşındı. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi. FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

14 yaşında Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi. 400.000 euro bedelle Sampdoria'nın oyuncusu oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Inter

Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon avro karşılığında Inter'e transfer oldu.