19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs 2025'te okullar kapalı mı?

19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs 2025'te okullar kapalı mı?
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19 Mayıs okullar tatil mi sorusu, öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanları tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ve 19 Mayıs'ta okullar açık mı kapalı mı sorusu Google'da en çok arananlar arasında yerini aldı.

2025 yılında 19 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs okullar tatil mi sorusunu soran öğrenciler ve veliler, aynı zamanda üniversiteler, özel okullar ve kurslar için de geçerli olup olmadığını merak ediyor. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü okulların durumu ve detaylar...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtı, resmi tatil takvimine göre netleşti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebeple ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü tatil olacak.

19 Mayıs okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR KAPALI MI?

19 Mayıs günü resmi tatil kapsamında olduğu için kamu kurumları, bankalar, noterler ve birçok özel sektör kuruluşu da faaliyet göstermeyecek. 19 Mayıs okullar tatil mi sorusuna paralel olarak kamu çalışanları da izinli sayılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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