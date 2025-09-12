15 Temmuz Şehitler Köprüsü satılacak mı? Boğaziçi Köprüsü satılıyor mu*

Bu söylentilere karşılık Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedeflerinin köprü ve otoyolların mülkiyetinin satışıyla değil, sadece işletme haklarının devriyle elde edilecek gelirleri kapsadığı belirtildi. Ayrıca, gündemdeki işlemin bir satış süreci değil; finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımına yönelik bir hazırlık olduğu vurgulandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü satılacak mı?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SATILACAK MI?

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çeşitli otoyolların satılacağına dair haberler dolaşıma girdi. Bu iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon girişimi olarak değerlendirildi. Gerçekte ise köprü ve otoyolların satışı hukuken mümkün değildir. Bu yapılar devlet mülkiyetinde kalmakta, yalnızca belirli sürelerle işletme ve bakım hakları özel sektöre devredilebilmektedir. Ayrıca bu uygulamalar, sadece mevcut döneme özgü olmayıp geçmiş yıllardan bu yana süregelen bir yöntemdir.

SATIŞ DEĞİL, DANIŞMANLIK SÜRECİ

1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile köprü ve otoyollar dahil olmak üzere kamuya ait varlıkların işletme hakkının devrine yasal zemin hazırlanmıştır. Bu görev, günümüzde de aynı yetkilerle faaliyet gösteren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedefi ise köprü ve otoyolların mülkiyetinin satılmasını değil, işletme haklarının devrinden elde edilecek gelirleri kapsamaktadır. Gündemdeki süreç, bir satış işlemi değil; finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımına yönelik bir hazırlık sürecidir.

DEVLET MÜLKİYETİ DEVAM EDECEK

Bu aşamada, dünyadaki örnek uygulamalar incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri oluşturulmakta ve kamu yararını önceleyen stratejiler geliştirilmektedir. Ayrıca, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri de araştırılmaktadır. Köprü ve otoyolların yabancılara satılacağı ya da devlet mülkiyetinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde geçen "satış", "vatandaşa yük" veya "peşkeş" gibi ifadeler, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan gerçek dışı söylemler olarak nitelendirilmektedir.