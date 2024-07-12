15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz'da Borsa açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, yatırımcılar ve finansal piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Bu resmi tatilde kargo firmaları da tatil yapıyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.