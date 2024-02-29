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1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?

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1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? 2024 yılında gerçekleşecek seçimlerin ardından 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Seçim sonrası okulların durumu ve 1 Nisan'ın tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Seçimden sonraki gün olan 1 Nisan'da, Türkiye'de belediye seçimlerinin gerçekleştiği 31 Mart 2024 Pazar günü, okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Çünkü sandıkların okullarda kurulacağı biliniyor ve öğrenciler ile veliler, seçim sonrası pazartesi günü okulların durumunu sorguluyor. Peki, 1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? Detaylar haberimizde...

1 NİSAN TATİL Mİ 2024?

Seçimden sonraki gün olan 1 Nisan'da, Türkiye'de belediye seçimlerinin gerçekleştiği 31 Mart 2024 Pazar günü, okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. 1 Nisan'da, seçim sonrası okullar tatil mi yoksa normal derslere devam mı edilecek, bu konu hala belirsizliğini koruyor. Okul idareleri ve yetkililer, seçimin ardından alınan kararlar doğrultusunda durumu açıklayacaktır. Bu nedenle, veliler ve öğrenciler için 1 Nisan'daki okul durumu belirsizliğini sürdürüyor. 1 Nisan Pazartesi okulların açık olup olmadığına dair henüz açıklama gelmedi.

1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri 1 Nisan Gündem Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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