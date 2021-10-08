Günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz bazı kelimelerin anlamlarını öğrenme ihtiyacı duyarız. Bu kelimelerden biri de Tacir. İnsanlar, Tacir hakkında Tacir nedir, ne demektir? Tacir kelimesinin TDK anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Tacir nedir, ne demektir? Tacir kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı...

TACİR NEDİR? TACİR NE DEMEKTİR?

Tüccar ya da tacir, başkası tarafından üretilen malların ticaretini yapan kimse. Tarih boyunca tüccar kavramı her toplumda farklı şekillerde anlaşılagelmiştir.

TDK'DA TACİR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

isim, eskimiş, (ta:cir), Arapça tacir

Ticaretle uğraşan kimse, tüccar:

"İhtiyar tacir kâtibine bir şeyler yazdırtıyordu." - Hüseyin Rahmi Gürpınar Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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