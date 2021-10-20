Son dakika: Bitcoin, ABD'deki gelişme sonrası 66 bin 100 dolarla rekor kırdı

Bitcoin bugün 66 bin 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Böylece dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bu yıl 14 Nisan'da ulaştığı tarihi zirvesi 64,895.22 doları geride bıraktı.

ABD'DEKİ GELİŞME BİTCOİN'İ YÜKSELTTİ

En popüler kripto para birimi Bitcoin'in tarihi zirveyi kırmasında; dün ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması ana sebep oldu.

İŞLEME AÇILAN ETF YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Pazartesi günü beklendiği üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ProShares'in Bitcoin borsa yatırım fonunu onayladı. Salı günü işleme açılan ETF ise yoğun ilgi gördü. New York borsasında listelenen ProShares'ın Bitcoin vadeli işlem ETF'sinde dün piyasanın açılmasıyla birlikte ilk 20 dakikada 6.5 milyon hisse işlem gördü. İşlem hacmi kısa sürede 266 milyon dolar oldu.

İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 3'TEN FAZLA YÜKSELDİ

ProShares'nin "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin ETF'si bu gelişmeyle birlikte başlangıçta yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti. İlk işlem gününde 40.89 dolardan açılan BITO, 42.15 dolara kadar yükseldi.

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