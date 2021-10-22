Saint Etienne, Angers maçında ne oldu? Saint Etienne, Angers maçında neden olay çıktı? Saint Etienne, Angers neden geç başladı?

Saint Etienne ile Angers arasında oynanması beklenen mücadele saha olayları nedeniyle başlayamadı. Bunun üzerine birçok futbolsever konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler konuyla ilgili internette en çok "Saint Etienne, Angers maçında ne oldu? Saint Etienne, Angers maçında neden olay çıktı?" sorularını araştımakta. İşte detaylar.

SAİNT ETİENNE, ANGERS MAÇINDA NE OLDU?

Saint Etienne ile Angers maçı öncesinde ev sahibi Saint Etienne taraftarı sahaya çok sayıda meşale ve yanıcı madde attı. Savaş alanına dönen stadyum içerisi sis yüzündengöz gözü göremez hale geldi ve bu nedenle TSİ 22.00'de başlaması beklenen mücadele 23.00'de başlayabildi.

SAİNT ETİENNE, ANGERS MAÇINDA NEDEN OLAY ÇIKTI?

Saint Etienne taraftarı takımlarının 10 haftadır maç kazanamaması nedeniyle protesto amacıyla bu tepkiyi gösterdiği ve iki takım arasında herhangi bir problem bulunmadığı gelen bilgiler arasında

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