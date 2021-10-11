Hırvatistan - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Hırvatistan - Slovakya şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Hırvatistan - Slovakya maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Hırvatistan - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Hırvatistan - Slovakya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Hırvatistan - Slovakya saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Hırvatistan - Slovakya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hırvatistan - Slovakya maçı şifresiz mi? Hırvatistan - Slovakya maçı hakemi kim? Hırvatistan - Slovakya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Hırvatistan - Slovakya maçı saat kaçta? Hangi takım grupta kaçıncı sırada?
Hırvatistan - Slovakya maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21:45'de oynanacak.
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Maç, Osijek'da, Gradski Stadyumu'nda oynanacak.