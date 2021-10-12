Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti - Haberler
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Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Artvin'de bir balıkçı kilosu 20-25 TL arasında satılan hamsinin fiyatını 5 TL'ye indirince vatandaşlar balık haline akın etti.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de bir balıkçı kilosu 20-25 TL arasında satılan hamsinin fiyatını 5 TL'ye indirince vatandaşlar balık haline akın etti. Tezgahlarda uzun kuyruklar oluştu, 50 ton hamsi kısa sürede satıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılık yapan Serkan Aksoy, her eve balık girsin düşüncesiyle kampanya başlatarak hamsinin kilogramını 5 liradan satışa sundu. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar kilo işi alırken bazıları ise kasalarla alarak evlerine götürdü.

İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Her yıl ucuz hamsi kampanyası yapan Serkan Aksoy, "Kampanyadaki amacımız, hamsi girmeyen evin kalmaması. Hamsinin kilosunun 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Biz de bu gaye ile 4 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anonsu duyarak ucuz hamsi almaya gelen Yaşar Şimşek ise " 1 kilo hamsi 5 lira, bir kasa aldım 90 lira ödedim. Emeği gecenlere teşekkür ediyorum" dedi.

(Adem Güngör/İHA)

Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

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Haber: Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti - Haberler
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