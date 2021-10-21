Fenerbahçe - Antwerp saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Antwerp maçı şifresiz mi izlenecek?

Fenerbahçe - Antwerp maçı başlamadan önce taraftarlar Fenerbahçe - Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe - Antwerp maçının hakemi kim, maç nerede oynanıyor? Maçın ilk 11'i açıklandı mı?

FENERBAHÇE - ANTWERP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Antwerp maçı bugün 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45 'de başlayacaktır.

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Antwerp maçını Exxen TV platformu üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Moskova'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

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