Fenerbahçe - Antwerp saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Antwerp maçı şifresiz mi izlenecek?
UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe bugün 3. grup maçlarını oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Fenerbahçe - Antwerp saat kaçta başlıyor? İşte maç saatleri...
Fenerbahçe - Antwerp maçı başlamadan önce taraftarlar Fenerbahçe - Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe - Antwerp maçının hakemi kim, maç nerede oynanıyor? Maçın ilk 11'i açıklandı mı?
Fenerbahçe - Antwerp maçı bugün 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45 'de başlayacaktır.
Fenerbahçe - Antwerp maçını Exxen TV platformu üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Moskova'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
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