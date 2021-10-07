Kripto para piyasası son günlerde hareketli günler geçiriyor. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripto para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Burger Coin (BurgerSwap) nedir? Burger Coin ne kadar? Burger Coin yükselir mi? Burger Coin kimin? soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Burger Coin (BurgerSwap) nedir? Burger Coin ne kadar? Burger Coin yükselir mi? Burger Coin kimin? detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BURGER COİN (BURGERSWAP) NEDİR?

Burger Coin 2021 yılında değer kazanmaya başlamış kripto para birimidir. Yaşadığı ani yükselişler peşini ani düşüşlere bıraksa da birçok yatırımcı BurgerSwap temel analizini ve geleceğini sık sık araştırmaktadır. BurgerSwap, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde çalışan ve geliştiricileri arasında Türklerinde yer aldığı bir protokoldür.

Uniswap ve Sushiswap gibi adından sıklıkla bahsettiren kripto paralarla benzerlik göstermektedir. Sushiswap rakibi olarak ortaya çıkan BurgerSwap 10 Eylül'de piyasaya giriş yapmış ve kısa sürelerde elde ettiği likidite, işlem hacmi ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştır. BurgerSwap borsası üzerinden yatırımcılar swap, pool ve governance gibi işlemler gerçekleştirebiliyor.

BURGER COİN NE KADAR?

Anlık haberi girerken 1 Burger Coin'in değeri 5.32 Dolar (15.10)

1 Burger Coin ₺47.18 TL'dir.

BURGER COİN YÜKSELİR Mİ?

Bir kripto para biriminin analizi yapılırken avantajları ve dezavantajlarının da araştırılması yatırımların daha güvenli olmasını sağlar.

Kripto paralarla çok sık işlem yapanlar için zaman zaman işlem ücretleri can sıkıcı olabiliyor. Binance Smart Chain tabanlı BurgerSwap bünyesindeki yatırımcılara daha ekonomik fiyatlarla işlem yapabilme olanağı sunmayı vaat etmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BurgerSwap yatırımcılarına birçok kripto para biriminin sunmadığı demokratik işlem imkânı tanıdığını iddia etmekte, bu da yatırımcıların yönetim sürecinde daha fazla söz sahibi olabileceğini göstermektedir. Staking ödülleri, maden hızları ve işlem ücretleri gibi birçok işlem de söz sahibi olabileceği konulara örnek. Bu konularda yapılan oylamalar ve çok daha fazlası yatırımcının projeye güvenini arttırabileceği belirtilebilir.

BURGER COİN KİMİN?

Burger Coin'in kimin olduğu gündemde en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. BurgerSwap geliştiricileri birçok farklı ülkede yer alan kişilerden oluşmaktadır. Bunlar; Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Çin ve Birleşik Krallık. Zaman zaman Burger coinin Türkiye çıkışlı bir kripto para birimi olduğu haberler i yayılsa da ekip üyeleri Dr. Mehmet Sabır Kiraz, Dr. Süleyman Kardaş ve Tony Tai gibi kişiler tarafından geliştirilmiştir.

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