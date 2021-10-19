Bugünkü maç kaçta başlıyor? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz mi?
Son Dakika: Beşiktaş bu akşam sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Beşiktaş Sporting Lizbon maçına dakikalar kala heyecanlı bekleyiş devam etmekte. Peki, Bugünkü maç kaçta başlıyor? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz mi?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş, Devler Ligi C grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde grubundaki 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan kara kartal, evinde 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.Peki, Bugünkü maç kaçta başlıyor? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçıExxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia