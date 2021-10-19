BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş, Devler Ligi C grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde grubundaki 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan kara kartal, evinde 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.Peki, Bugünkü maç kaçta başlıyor? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçıExxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia

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