Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle! EUFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon şifresiz canlı izle!
Bu akşam Vodafone Park Stadında oyananacak olan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş ile Sporting Lizbon maçı BJK Lizbon maçı Exxen Spor ile CBC Sport üzerinden şifresiz ve canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle! Exxen Tv Beşiktaş maçını canlı izle!
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak.Bu akşam Vodafone Park Stadında oyananacak olan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle! Exxen Tv Beşiktaş maçını canlı izle! İşte detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI CANLI İZLE!
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia
Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi maçların yayın hakkını elinde bulunduruyor. Maçı Exxen'den izlemek için exxen.com sitesine girin. Ana sayfadaki "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun. Sonrasındaki kısımlara telefon numarası ve şifre girin. Üyelik sözleşmesini de kabul ettikten sonra "Devam Et" butonuna basın. "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.
BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI CANLI İZLE!