Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2026 memur ve emekli zamlı yeni maaşlar ne zaman yatar?

2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranları kesinleşti. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin daha önce belirlenen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkı da eklenerek temmuz ayı itibarıyla yeni maaşlar belirlendi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan artışlar temmuz ayından geçerli olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı kapsamında 2026 yılının ikinci yarısı için önceden belirlenen yüzde 7 oranındaki artışa, yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen yüzde 17,76'lık enflasyondan kaynaklanan yüzde 6,52'lik fark da eklendi. Bu hesaplamayla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına temmuz ayından itibaren toplam yüzde 13,52 oranında zam uygulanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yılın ilk altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 17,76 artırıldı. Zamların yürürlük tarihi temmuz ayı olarak belirlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaş ve aylıkları temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

SSK EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

TEMMUZ 2026 ZAMMI SONRASI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2026 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. Açıklanan tabloda farklı unvan ve derecelerde görev yapan kamu personelinin net görev aylıkları da yer aldı. Buna göre 1/4 dereceli şube müdürünün maaşı 107 bin 110 liraya, 9/1 dereceli üniversite mezunu memurun maaşı 73 bin 70 liraya, 1/4 dereceli öğretmenin maaşı ise 83 bin 254 liraya yükseldi.

Diğer unvanlarda ise uzman öğretmen 92 bin 166 lira, başkomiser 101 bin 242 lira, polis memuru 92 bin 618 lira, uzman doktor 170 bin 730 lira, hemşire 84 bin 845 lira, mühendis 109 bin 185 lira, teknisyen 75 bin 877 lira, profesör 153 bin 208 lira, araştırma görevlisi 102 bin 779 lira, vaiz 86 bin 983 lira ve avukat 102 bin 135 lira net görev aylığı alacak. Açıklanan hesaplamalarda bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği hesaplamaya dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı hesabında çalışmayan eş ile iki çocuk esas alındı.