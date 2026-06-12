USA hangi ülke, USA hangi takım, USA ne demek, 2026 Dünya Kupası USA açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEUSA hangi ülke ve USA hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası USA açılımı ve USA ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan USA ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI USA HANGİ ÜLKE?

USA, uluslararası platformlarda ve spor dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden en yaygın ülke kodudur.

2026 yılındayız ve bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan ABD ile ilgili tüm detaylar şöyle:

USA Ne Demek?

USA, Amerika Birleşik Devletleri'nin İngilizce adı olan United States of America ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. ISO 3166-1 alfa-3 standardına göre ülkenin resmi uluslararası kodudur.

USA Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve skor tabelalarında USA kısaltması, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Milli Takımı'nı ifade eder. Futbol dünyasında bu takım genellikle "USMNT" (United States Men's National Team) olarak da anılır.

2026 Dünya Kupası ve USA (ABD)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan ABD, turnuvada seri başı olarak yer alıyor. İşte ABD'nin bu turnuvadaki grup bilgileri:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında USA, Amerika Birleşik Devletleri demektir.

Grubu: ABD, turnuvada D Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: D Grubu'ndaki rakipleri Avustralya, Paraguay ve UEFA Play-off'tan gelen Türkiye'dir.

Maç Programı: * 12 Haziran: ABD - Paraguay (Los Angeles)

19 Haziran: ABD - Avustralya (Seattle)

25 Haziran: ABD - Türkiye (Los Angeles)