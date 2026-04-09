UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde bugün oynanacak karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç programı ve saatleri belli olurken, karşılaşmaların yayın bilgileri de merak ediliyor. Detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde 9 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar akşam saatlerinde başlıyor. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak mücadelelerde Bologna ile Aston Villa, Freiburg ile Celta Vigo ve Porto ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalar aynı saat diliminde oynanacak olması nedeniyle farklı yayın kanalları üzerinden takip edilebilecek.

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Karşılaşmaların yayınları tabii platformu üzerinden yapılacak. Porto - Nottingham Forest maçı tabii Spor kanalında ekranlara gelirken, Bologna - Aston Villa mücadelesi tabii Spor 1’den yayınlanacak. Freiburg - Celta Vigo karşılaşması ise tabii Spor 2 üzerinden izlenebilecek. Aynı saat diliminde oynanan bu karşılaşmalar, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları kapsamında sahne alacak.

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi’nde günün ilk karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Rayo Vallecano ile AEK arasında oynanacak mücadele erken saat diliminde sahne alacak tek maç olarak dikkat çekiyor. Bu karşılaşmanın ardından ise gece seansında birden fazla mücadele futbolseverlerle buluşacak.

Konferans maçları hangi kanalda?

Saat 22.00’de başlayacak maçlarda Crystal Palace ile Fiorentina, Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar ve Mainz ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların yayınları da tabii platformu üzerinden yapılacak. Crystal Palace - Fiorentina maçı tabii Spor 3’te, Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar maçı tabii Spor 4’te, Mainz - Strasbourg karşılaşması ise tabii Spor 5’te yayınlanacak. Rayo Vallecano - AEK mücadelesi ise tabii Spor kanalında ekranlara gelecek.