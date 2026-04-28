TOKİ İstanbul kuraya kaç kişi katıldı? Katılım sayısı belli oldu

İstanbul’da sosyal konut kura çekimleri üç gün süren programın ardından tamamlandı. Sürecin sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde yürütülen büyük ölçekli konut projesinde önemli bir aşama geride kaldı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI

İstanbul’da gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda 100 bin konut için hak sahipleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, kura işlemleri noter huzurunda tamamlandı ve sonuçların resmi kayıt altına alındığı bildirildi. İstanbul’daki çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki kura takvimi de sona erdi.

Hak sahiplerinin isim listelerinin noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağı açıklandı. Ayrıca vatandaşların sonuçlara e-Devlet sistemi üzerinden TOKİ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama ekranından ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı.

TOKİ İSTANBUL KURAYA KAÇ KİŞİ KATILDI?

İstanbul’da sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimine 1 milyon 72 bin 660 kişinin başvurusunun geçerli olduğu açıklandı. Türkiye genelinde ise toplam 5 milyon 242 bin başvuru değerlendirmeye alındı.

Başvuruların 10 Kasım 2025 tarihinde başladığı süreçte, İstanbul en fazla başvuru yapılan iller arasında yer aldı. 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlayan kura çekimleri, 27 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul’un da tamamlanmasıyla son buldu ve toplamda 506 bin 499 hak sahibi belirlendi.