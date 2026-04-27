TOKİ çıkınca mesaj (SMS) geliyor mu? TOKİ kura çekilişi sonuçları mesaj olarak geliyor mu?

Toki kura süreçleri, özellikle büyük şehirlerde yoğun ilgi gören projelerle birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruda bulunan binlerce kişi, sonuçların nasıl öğrenileceği, SMS bilgilendirmesi gelip gelmeyeceği ve resmi sorgulama yöntemlerini merak ediyor. Özellikle İstanbul gibi dev projelerde kura sürecinin canlı yayınlarla yürütülmesi, bilgi akışını daha da önemli hale getiriyor. Peki, Toki çıkınca mesaj (SMS) geliyor mu? TOKİ kura çekilişi sonuçları mesaj olarak geliyor mu? Detaylar...

TOKİ ÇIKINCA MESAJ (SMS) GELİYOR MU?

TOKİ kura sürecinde en çok merak edilen konuların başında, “kura sonucu kazanıldığında SMS gelir mi?” sorusu yer alıyor. Genel uygulamaya göre TOKİ, konut hakkı kazanan başvuru sahiplerine kayıt sırasında verdikleri cep telefonu numaraları üzerinden bilgilendirme mesajı gönderebilmektedir.

Ancak bu SMS bilgilendirmesi her durumda kesin ve tek yöntem değildir. Yoğun başvuru dönemlerinde sistemsel gecikmeler yaşanabilir ya da mesajların ulaşmama ihtimali bulunabilir. Bu nedenle yalnızca SMS bildirimine güvenmek doğru bir yöntem olarak kabul edilmez.

Resmi kaynaklara göre en sağlıklı ve kesin sonuç öğrenme yöntemi, TOKİ’nin ve e-Devlet sisteminin sunduğu dijital sorgulama ekranlarıdır. Vatandaşlar, kura çekilişi tamamlandıktan sonra il bazlı listeler üzerinden isimlerini kontrol edebilir.

Özellikle büyük ölçekli projelerde SMS trafiğinin yoğunluğu nedeniyle gecikmeler yaşanabileceği için, sonuçların mutlaka resmi sorgulama ekranlarından teyit edilmesi önerilmektedir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI MESAJ OLARAK GELİYOR MU?

TOKİ kura çekilişi sonuçlarının mesaj olarak gelip gelmediği konusu da başvuru sahiplerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlara SMS gönderimi yapılabilse de bu durum zorunlu ve garanti bir uygulama değildir.