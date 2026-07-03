TOKİ Adıyaman kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ Adıyaman konut belirleme kurası sonuçları nereden bakılır?

Toki Adıyaman kura sonuçları nereden bakılır? Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ikinci aşama konut belirleme kura süreci Adıyaman'da başladı. Adıyaman Merkez'de gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahiplerinin yerleşeceği etap ve daireler belirlendi.

TOKİ ADIYAMAN KONUT BELİRLEME KURASI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için daha önce gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kuralarının ardından ikinci aşama olan konut belirleme kura süreci Adıyaman'da başladı. "Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ve Kent Meydanı Açılışı", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlendi. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, TOKİ Başkanı Levent Sungur, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende İndere'de inşa edilen 5 bin 41 sosyal konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ Adıyaman Merkez 5 bin sosyal konut için yapılan kura çekimi saat 14.00'te TPAO Adıyaman Konferans Salonu'nda düzenlenirken, kura çekilişi TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bu aşamada hak sahiplerinin hangi etapta ve hangi daireye sahip olacağı belirlendi.

Bakan Murat Kurum törende yaptığı konuşmada, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk hak sahipliği kuralarının deprem bölgesinden başlatılacağı yönünde verilen sözün yerine getirildiğini hatırlattı. Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edildiğini belirterek, depremden etkilenen 11 ilin proje kapsamında ayrıcalıklı tutulduğunu ve bu iller için ayrılan kontenjanların daha yüksek planlandığını söyledi.

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez'de gerçekleştirilen konut belirleme kurasının ardından sonuçlar TOKİ tarafından resmi internet sitesinde PDF formatında yayımlandı. Hak sahipleri, yayımlanan liste üzerinden kendilerine ait konut belirleme sonuçlarını inceleyebiliyor. Kura çekimiyle birlikte hak sahiplerinin yerleşeceği etaplar ve daireler kesinleşti.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk aşamada 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde toplam 506 bin 499 hak sahibi belirlenmişti. İkinci aşamada ise hak sahiplerinin hangi etapta ve hangi dairede oturacağı yapılan konut belirleme kurasıyla tespit edildi. Adıyaman Merkez'de düzenlenen kura çekiminin sonuçları da TOKİ'nin resmi internet sitesinde PDF olarak erişime açıldı.