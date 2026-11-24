Tabii Spor tek maç satın alma var mı sorusunun yanıtı hayır. tabii platformunda şu an için tek maç satın alma özelliği bulunmuyor. Platform yalnızca aylık abonelik sistemiyle çalışıyor. Bu nedenle Premium kapsamındaki tek bir maçı izlemek isteyenlerin aylık 99 TL'lik Premium paketi satın alması gerekiyor. Türk takımlarının maçları ise TRT kanallarından ücretsiz izlenebiliyor.

TABİİ SPOR TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Hayır, tabii'de tek maç satın alma seçeneği yok. Platform, maç başına ödeme yerine aylık Premium abonelik sistemiyle hizmet veriyor.

TABİİ SPOR TEK MAÇ İZLEME VAR MI?

tabii Spor'da Premium kapsamındaki bir maçı izlemek için aylık abonelik almak gerekiyor. Yalnızca tek bir maçı izlemek isteyenler, aylık aboneliği satın alıp maçın ardından iptal edebiliyor. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmadığı için abonelik istenildiği zaman sonlandırılabiliyor.

TABİİ PREMİUM ÜCRETİ NE KADAR?

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Premium üyelik; reklamsız izleme, çevrimdışı izleme, canlı yayını geri sarma ve yüksek çözünürlükte yayın imkânı sunuyor.

HANGİ MAÇLAR ÜCRETSİZ İZLENEBİLİYOR?

Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu maçlar için herhangi bir ücret ödemeye gerek yok. Maçlar, tabii'nin ücretsiz üyeliğiyle internetten de izlenebiliyor.