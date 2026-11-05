Tabii Spor canlı izle! TRT Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3, Tabii Spor 4 CANLI nereden, nasıl izlenir?

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tabii Spor kanallarının yayınlarına, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten erişilebiliyor. Kanalların bir kısmı Turkcell TV+ üzerinden televizyondan da izlenebiliyor. İşte tabii Spor kanallarını canlı izlemek için bilmeniz gerekenler.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

tabii Spor kanallarını canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii’nin resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapabilir. Platformun canlı yayın bölümünde yer alan tabii Spor, tabii Spor 1, tabii Spor 2, tabii Spor 3 ve tabii Spor 4 kanallarından istenen kanal seçilerek yayın izlenebiliyor.

TABİİ SPOR 1, 2, 3 VE 4 NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor 1, tabii Spor 2, tabii Spor 3 ve tabii Spor 4 kanallarının yayınlarına yalnızca internet üzerinden, tabii platformu aracılığıyla erişilebiliyor. Bu kanallar için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle kanalları izlemek için bilgisayar, akıllı telefon, tablet ya da akıllı televizyon üzerinden tabii’ye giriş yapılması gerekiyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI

tabii Spor kanalı ise internetin yanı sıra televizyondan da izlenebiliyor. tabii Spor, Turkcell TV+’ta 75. kanaldan yayın yapıyor.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

tabii Spor kanallarını izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. tabii’nin resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa e-posta adresiniz ya da telefon numaranızla ücretsiz bir hesap oluşturun.

3. Hesabınızı doğruladıktan sonra canlı yayın bölümüne girin.

4. İzlemek istediğiniz tabii Spor kanalını seçin.

5. Premium kapsamındaki yayınlar için abonelik bölümünden Premium paketi seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

tabii Spor kanallarındaki bazı karşılaşmalar için Premium abonelik gerekiyor. tabii Premium aboneliğinin aylık ücreti 99 TL olarak belirtiliyor. Abonelik için yıllık taahhüt gerekmiyor ve üyelik aylık olarak iptal edilebiliyor. TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanan karşılaşmalar ise tabii üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Güncel fiyat ve yayın bilgileri için tabii’nin resmi internet sitesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TABİİ SPOR HANGİ CİHAZLARDA İZLENİR?

tabii Spor kanalları; internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarda, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlerde, akıllı televizyonlarda ve çeşitli medya oynatıcılarda izlenebiliyor.

BUGÜN TABİİ SPOR KANALLARINDA HANGİ MAÇLAR VAR?

5 Kasım 2026 Perşembe günü tabii Spor kanallarında yayınlanacak başlıca karşılaşmalar şöyle:

tabii Spor 1

20.45 Milan - Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi)

23.00 Benfica - Lech Poznan (UEFA Avrupa Ligi)

tabii Spor 2

20.45 Real Sociedad - Lyon (UEFA Avrupa Ligi)

23.00 AZ Alkmaar - Juventus (UEFA Avrupa Ligi)

tabii Spor 3

20.45 Sparta Prag - Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi)

23.00 Sunderland - Dinamo Zagreb (UEFA Avrupa Ligi)

tabii Spor 6

20.45 Atalanta - Kairat Almaty (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

23.00 Monaco - Nordsjaelland (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

tabii Spor

20.45 Crystal Palace - Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi)

23.00 Bayer Leverkusen - Marsilya (UEFA Avrupa Ligi)

Türk takımlarının maçları ise TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak. Trabzonspor Freiburg maçı saat 20.45'te, Celtic Beşiktaş maçı ise saat 23.00'te TRT 1 ekranlarında olacak.

TABİİ SPOR DONMADAN NASIL İZLENİR?

tabii Spor yayınlarını donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, yayın sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve tabii uygulamasının güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.