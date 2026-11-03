Tabii Spor canlı izle! TRT Tabii canlı nereden, nasıl izlenir?

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Tabii Spor canlı izle diyenler için en önemli soru ise TRT Tabii canlı nereden, nasıl izlenir? Üyelik, giriş ve kanal seçimi konusunda kafası karışanlar için adım adım izleme rehberini haberimizin devamında hazırladık.

TABİİ SPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor ve TRT canlı yayınları, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebiliyor. Resmi adres tabii.com. Siteye ya da uygulamaya giriş yaptıktan sonra canlı yayınlar bölümünden izlemek istediğiniz kanalı seçmeniz yeterli.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

tabii Spor kanalı Turkcell TV+ üzerinden 75. kanalda da yer alıyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI TABİİ’DE NASIL İZLENİR?

Galatasaray - Stuttgart maçı TRT 1’de yayınlanacağı için bu karşılaşmayı tabii içindeki TRT 1 canlı yayınından izleyebilirsiniz. Aynı akşam oynanan diğer Şampiyonlar Ligi maçları ise tabii Spor kanallarına dağıtılıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Karşılaşma bugün Türkiye saati ile 20.45’te İstanbul’daki Rams Park’ta başlayacak.