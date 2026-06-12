SWE hangi ülke, SWE hangi takım, SWE ne demek, 2026 Dünya Kupası SWE açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MESWE hangi ülke ve SWE hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası SWE açılımı ve SWE ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan SWE ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI SWE HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası yayınlarında karşına çıkan SWE kısaltması, Kuzey Avrupa'nın istikrarlı futbol ekollerinden biri olan İsveç'i temsil eder.

İşte SWE kodu ve 2026 Dünya Kupası detayları:

SWE Hangi Ülke ve Takım?

SWE, İsveç (Sweden) ülkesini ve İsveç Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. Takımın dünyaca bilinen lakabı "Blågult" (Mavi-Sarılar) şeklindedir.

SWE Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İngilizce ismi olan Sweden kelimesinin ilk üç harfinden gelir. FIFA, IOC ve tüm uluslararası spor müsabakalarında İsveç için bu resmi kod kullanılır.

2026 Dünya Kupası'nda İsveç

İsveç, 2026 Dünya Kupası'nda oldukça rekabetçi bir grup olan F Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki rakipleri arasında Hollanda, Japonya ve Tunus bulunuyor.

Maç Programı:

İsveç - Tunus: 15 Haziran 2026 (Monterrey, Estadio BBVA)

Hollanda - İsveç: 20 Haziran 2026 (Houston, NRG Stadyumu)

Japonya - İsveç: 26 Haziran 2026 (Arlington, AT&T Stadyumu)