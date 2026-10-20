Stuttgart Atletico Madrid maçı hangi kanalda, Stuttgart Atletico Madrid nereden CANLI izlenir?

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Stuttgart Atletico Madrid nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanallarından tabii Spor 3 üzerinden internetten takip edilebilecek. Stuttgart'ın Galatasaray'ın, Atletico Madrid'in ise Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alması, mücadeleyi Türk futbolseverler için ilgi çekici hale getiriyor. Stuttgart - Atletico Madrid maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

STUTTGART ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Atletico Madrid maçı, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, karşılaşmayı dijital platformu tabii aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

STUTTGART ATLETİCO MADRİD NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 3 kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Maç için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde tabii'nin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

STUTTGART ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Stuttgart - Atletico Madrid maçı, karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, yalnızca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izlenebilecek. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

STUTTGART ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Stuttgart - Atletico Madrid maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Almanya saatiyle 21.00'de başlayacak.

STUTTGART ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Stuttgart'ın iç saha maçlarını oynadığı MHP Arena'da gerçekleştirilecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına da ev sahipliği yapan stadyum, Almanya'nın önemli futbol arenaları arasında yer alıyor.

STUTTGART VE ATLETİCO MADRİD'İN HEDEFİ 3 PUAN

Stuttgart, taraftarı önünde Atletico Madrid'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Savunma disiplini ve mücadeleci oyun anlayışıyla tanınan Atletico Madrid ise zorlu Almanya deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak. İki takım arasındaki mücadele, haftanın dengeli eşleşmelerinden biri olarak gösteriliyor.

TÜRK TAKIMLARININ RAKİPLERİ KARŞI KARŞIYA

Stuttgart ve Atletico Madrid, bu sezon Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alıyor. Galatasaray, 3 Kasım 2026 Salı günü RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise lig aşamasının son maçında 27 Ocak 2027'de Madrid'de Atletico Madrid'e konuk olacak. Fenerbahçe bu akşam saat 19.45'te sahasında Slavia Prag'ı ağırlarken, Galatasaray yarın, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Fransa'da Lille'e konuk olacak.