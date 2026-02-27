Haberler

Sırbistan Türkiye basketbol maçı kaç kaç? Türkiye FIBA Dünya Kupası elemeleri maç sonucu!

Güncelleme:
Sırbistan Türkiye basket maçı kaç kaç? A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a konuk oluyor. İşte detaylar...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a konuk oluyor. İşte maç skoru...

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı 35-48 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta 3. çeyrek oynanıyor.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

