Sinan Akçıl milli marş sözleri! Türkler Geliyor Sinan Akçıl milli takım marşı sözleri nedir?
Sinan Akçıl milli takım marşı sözleri! Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız için sanatçılardan milli takım marşları gelmeye başladı. Sinan Akçıl milli marş sözleri, en çok merak edilenler arasında yer aldı. Türkler Geliyor marşı YouTube'da kliple yayınlandı. İşte Sinan Akçıl marş sözleri....
SİNAN AKÇIL MİLLİ MARŞ SÖZLERİ
"TÜRKLER GELİYOR"
Alem kırmızıyı, alem beyaz görsün
Açık söylüyorum seni sevmeyen ölsün
Biz bir ölsek bile yine bin oluruz
İyi bilirsiniz kimin torunuyuz
Doğusundan batısına
Selam çakıp atasına
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Eline bayrağı alan
Annelerin duasıyla
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Türkler geliyor
Başka bir milletiz
Yok hiç bir eşimiz
Düşünün şimdi siz
Olucaz derdiniz
Kanımız canımız
Fetihtir adımız
Herkes sanki kardeş
Öyle bir takımız
Doğusundan batısına
Selam çakıp atasına
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Eline bayrağı alan
Annelerin duasıyla
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Türkler geliyor
---
Söz-Müzik: Sinan Akçıl
Düzenleme: Sinan Akçıl
Mix: Sinan Akçıl, Berk Büken, Enes Yolcu
Vocal Edit: Enes Yolcu
Vokaller: Sinan Akçıl,Resul Dindar,Enes Yolcu
Kemençe: Alper Bulut
Perküsyon & Darbuka & Asma Davul: Mehmet Akatay
Kaval & Zurna: Türker Dinletir
Mastering: Emre Kral
Kurgu/Yönetmen: Ali Furkan Akgün