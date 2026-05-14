Sinan Akçıl milli marş sözleri! Türkler Geliyor Sinan Akçıl milli takım marşı sözleri nedir?

Sinan Akçıl milli takım marşı sözleri! Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız için sanatçılardan milli takım marşları gelmeye başladı. Sinan Akçıl milli marş sözleri, en çok merak edilenler arasında yer aldı. Türkler Geliyor marşı YouTube'da kliple yayınlandı. İşte Sinan Akçıl marş sözleri....

SİNAN AKÇIL MİLLİ MARŞ SÖZLERİ

"TÜRKLER GELİYOR"

Alem kırmızıyı, alem beyaz görsün

Açık söylüyorum seni sevmeyen ölsün

Biz bir ölsek bile yine bin oluruz

İyi bilirsiniz kimin torunuyuz

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor

Başka bir milletiz

Yok hiç bir eşimiz

Düşünün şimdi siz

Olucaz derdiniz

Kanımız canımız

Fetihtir adımız

Herkes sanki kardeş

Öyle bir takımız

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor

---

Söz-Müzik: Sinan Akçıl

Düzenleme: Sinan Akçıl

Mix: Sinan Akçıl, Berk Büken, Enes Yolcu

Vocal Edit: Enes Yolcu

Vokaller: Sinan Akçıl,Resul Dindar,Enes Yolcu

Kemençe: Alper Bulut

Perküsyon & Darbuka & Asma Davul: Mehmet Akatay

Kaval & Zurna: Türker Dinletir

Mastering: Emre Kral

Kurgu/Yönetmen: Ali Furkan Akgün

Onur BAYRAM
