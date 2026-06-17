Simon Banza kimdir, Demokratik Kongolu Banza Trabzonspor'da oynayan Simon Banza mı?

Yeşil sahalardaki fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan Simon Banza, adını Süper Lig tarihine yazdırmayı başarmış önemli yabancı forvetler arasında yer alıyor. Sosyal medyada ve spor forumlarında golcü arayışındaki takımların taraftarları tarafından biyografisi sıklıkla mercek altına alınan başarılı oyuncu için "Simon Banza aslen nereli, kaç yaşında, Trabzonspor forması giydi mi ve şu an hangi takımda oynuyor?" sorguları hız kazandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının da en önemli kozlarından biri olan deneyimli futbolcunun kariyer kronolojisini ve merak edilen tüm detaylarını sizler için derledik.

SIMON BANZA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Tam adı Simon Bokoté Banza olan başarılı futbolcu, 13 Ağustos 1996 tarihinde Fransa’nın Creil kentinde dünyaya gözlerini açmıştır. Futbol dünyasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruğuyla boy gösteren deneyimli santrafor, 1.89 metre boyu ve güçlü fiziğiyle modern forvet hattının en üretken isimleri arasında yer almaktadır. Fransa altyapısında yetişen ancak milli takım tercihini Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana kullanan Banza, kariyeri boyunca Lens, Famalicão ve Braga gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiştir.

MERAK EDİLEN SORU: TRABZONSPOR'DA OYNAYAN BANZA MI?

Futbolseverlerin arama motorlarında en çok sorguladığı "Bu Simon Banza, Trabzonspor'da oynayan Banza mı?" sorusunun yanıtı evet. Simon Banza, 2024-2025 sezonunda Portekiz ekibi Braga'dan Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuş ve bordo-mavili formayı terletmiştir. Karadeniz fırtınasında görev aldığı süre boyunca Süper Lig ve Türkiye Kupası da dahil olmak üzere çıktığı 31 resmi maçta 19 gol atıp 4 asist üreterek kalitesini Türkiye'ye ispatlamış, taraftarların sevgilisi haline gelmiştir.

SIMON BANZA ŞU AN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Portekiz ekibi Braga'ya geri dönen Simon Banza, transfer piyasasında büyük bir yankı uyandırarak yepyeni bir maceraya atılmıştır. Golcü futbolcu, 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçlü temsilcilerinden Al-Jazira Club ekibine transfer olmuştur. City Group bünyesinde yer alan Al-Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Banza, günümüzde BAE Pro Ligi'nde gollerine devam etmekte ve aynı zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla uluslararası arenada mücadele etmektedir.