Samsunspor Göztepe maç özeti ve golleri! (ÖZET) Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

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SAMSUNSPOR GÖZTEPE ÖZET

Samsunspor Göztepe maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Samsunspor Göztepe maçı 3-2'lik Göztepe üstünlüğüyle devam ediyor.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Samsunspor Göztepe maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.