Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 9 Aralık bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın programı 9 Aralık akşamı başlayacak maçlarla birlikte izleyicilere sunulacak. Yayın takvimi açıklanan karşılaşmalar, belirlenen saatlerde Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

9 Aralık tarihindeki yayın akışı, günün ilk karşılaşması olan Kairat Olympiakos mücadelesiyle başlıyor. Saat 18.30'da oynanacak bu karşılaşma Tabii Spor ekranlarından izleyicilere aktarılacak. Akşam kuşağında yer alan Bayern Münih Sporting mücadelesi ise 20.45'te yine Tabii Spor üzerinden yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şöyle:

18.30 Kairat - Olympiakos (Tabii Spor)

20.45 Bayern Münih - Sporting (Tabii Spor)

23.00 Monaco - Galatasaray (TRT 1)

23.00 Inter - Liverpool (Tabii Spor)

23.00 Tottenham - Slavia Prag (Tabii Spor 4)

23.00 Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya (Tabii Spor 5)

23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt (Tabii Spor 1)

23.00 Atalanta - Chelsea (Tabii Spor 2)

23.00 PSV - Atletico Madrid (Tabii Spor 3)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasına ait yayınlar ağırlıklı olarak Tabii Spor platformunda yer alıyor. Gün boyunca farklı maçlar, Tabii Spor'un ana kanalı ve alt kanalları üzerinden ekrana taşınacak. Özellikle 23.00 seansında aynı anda başlayan çok sayıda maç için Tabii Spor'un farklı kanallarına dağıtılmış yayın düzeni bulunuyor.

TRT 1 ise 23.00 seansındaki Monaco Galatasaray karşılaşmasını izleyiciyle buluşturacak. Bu karşılaşma, günün tek TRT 1 yayını olarak dikkat çekiyor. Diğer tüm karşılaşmalar Tabii Spor'un farklı kanallarında yer alıyor.