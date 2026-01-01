Sadettin Saran Yalovaspor'u satın mı aldı? Sadettin Saran hangi takımları aldı?

Son günlerde spor gündeminde sıkça konuşulan konulardan biri, Sadettin Saran ve futbol kulüpleriyle ilgili gelişmeler. Peki Sadettin Saran gerçekten Yalovaspor'u satın aldı mı? Daha önce hangi takımlarla ilgilenmiş olabilir? Bu sorular hem spor dünyasında hem de taraftarlar arasında merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SADETTİN SARAN YALOVASPOR'U SATIN ALDI MI?

Hayır, Sadettin Saran Yalovaspor'u satın almadı. Bazı haberlerde bu iddia gündeme gelse de kulüpten yapılan açıklamada satışın söz konusu olmadığı belirtildi. Bunun yerine, Fenerbahçe'nin altyapı oyuncularıyla Yalovaspor arasında iş birliği planlanıyor.

SADETTİN SARAN HANGİ TAKIMLARI SATIN ALDI?

Sadettin Saran'ın bilinen doğrudan bir futbol kulübü satın alımı bulunmuyor. Daha önce Almanya'daki Borussia Dortmund'un bazı hisselerini alıp sonra satmış, yani kulübün tamamını değil, ortaklık/hisse yatırımını gerçekleştirmiştir.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, Türkiye ve uluslararası iş dünyasında tanınan bir iş insanıdır. Saran Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak medya, havacılık, yayıncılık, savunma sanayi ve internet hizmetleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri yönetmektedir. 1964 doğumlu olan Saran, uzun yıllardır sporla ilgilenmiş ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulunda görev aldıktan sonra 2025'te kulübün başkanı olmuştur.