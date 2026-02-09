Son günlerde akıllı telefon kullanıcıları arasında hızla yayılan "Ptt 2 bin TL Ramazan hediyesi" mesajları, dolandırıcılık alarmı yaratıyor. Özellikle cep telefonlarındaki anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen bu mesajlar, kullanıcıları kimlik avı ve zararlı yazılımlara karşı savunmasız bırakıyor. Peki, PTT ramazan hediye çeki dolandırıcılık mı? PTT 2 bin TL ramazan hediyesi doğru mu? Detaylar...

PTT RAMAZAN HEDİYE ÇEKİ DOLANDIRICILIK MI?

Uzmanlar, PTT ile hiçbir bağlantısı olmayan bu mesajların, oltalama yöntemiyle yayıldığını belirtiyor. Mesajdaki bağlantıya tıklayan kişiler, öncelikle belirli işlemleri yapmaları için yönlendiriliyor ve sonrasında cihazlarına virüs bulaşma riski ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları linki 20 kişi ile paylaşmaları halinde hediye kazanacakları şeklinde kandırarak, hem sosyal medya hem de anlık mesajlaşma ağlarını kullanıyor.

Bu nedenle kullanıcıların, tanımadıkları kaynaklardan gelen PTT Ramazan hediyesi mesajlarına kesinlikle itibar etmemesi gerekiyor. Güvenlik uzmanları, cihazda tarama ve antivirüs uygulamalarını çalıştırmanın, olası zararlı yazılımlara karşı en etkili önlem olduğunu vurguluyor.

PTT RAMAZAN HEDİYESİ DOĞRU MU?

Sıkça sorulan sorular arasında "PTT Ramazan hediyesi doğru mu?" ifadesi öne çıkıyor. PTT tarafından resmi olarak duyurulmuş herhangi bir 2 bin TL Ramazan hediyesi kampanyası bulunmamaktadır. Resmî açıklamalara göre, kullanıcıların bu tür mesajlara güvenmesi ciddi bir risk teşkil ediyor.

PTT RAMAZAN HEDİYESİ LİNKİNE TIKLADIM NE YAPMALIYIM?

Linke tıkladıktan sonra cihazınıza zararlı yazılım bulaşmış olabilir. Bu durumda yapılması gereken adımlar şunlardır:

Cihazı İnternetten Ayırın: Wi-Fi veya mobil veri bağlantısını kapatın.

Güvenlik Taraması Yapın: Antivirüs veya güvenlik yazılımı ile tam cihaz taraması gerçekleştirin.

Şüpheli Dosyaları Silin: Tespit edilen zararlı yazılımları veya bilinmeyen uygulamaları kaldırın.

Şifreleri Değiştirin: Eğer link üzerinden kişisel bilgiler girildiyse, tüm önemli hesap şifrelerinizi güncelleyin.