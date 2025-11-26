PSG Tottenham hangi kanalda? PSG Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

PSG Tottenham Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSG Tottenham maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Tottenham maçı yayın bilgisi haberimizde...

PSG TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Tottenham maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. PSG Tottenham maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak telefon, tablet, bilgisayar veya televizyonda internet bağlantısı ile izleyebilecek.

PSG TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Tottenham maçı 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.