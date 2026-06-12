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PRY hangi ülke, PRY hangi takım, PRY ne demek, 2026 Dünya Kupası PRY açılımı ne?

PRY hangi ülke, PRY hangi takım, PRY ne demek, 2026 Dünya Kupası PRY açılımı ne?
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PRY hangi ülke ve PRY hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası PRY açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEPRY hangi ülke ve PRY hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası PRY açılımı ve PRY ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan PRY ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI PRY HANGİ ÜLKE?

PRY, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Paraguay'ı temsil eden resmi ülke kodudur.

Şu an 2026 yılındayız ve Dünya Kupası grupları belli olmuşken, aradığın tüm detaylar şöyledir:

PRY Ne Demek?

PRY, Paraguay'ın dünya genelinde kabul görmüş üç harfli resmi ülke kodudur (ISO 3166-1 alfa-3). Uluslararası veri tabanlarında, resmi devlet yazışmalarında ve birçok spor organizasyonunda Paraguay'ı tanımlamak için kullanılır.

PRY Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve özellikle skor tabelalarında PRY kısaltması, Paraguay Milli Takımı'nı ifade eder. Ancak FIFA organizasyonlarında (Dünya Kupası gibi) Paraguay için genellikle PAR kısaltması tercih edilir. Eğer teknik bir listede veya ISO bazlı bir tabloda PRY görüyorsan, bu Paraguay'dır.

2026 Dünya Kupası ve PRY (Paraguay)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay, Güney Amerika (CONMEBOL) elemelerini başarıyla geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. İşte Paraguay'ın turnuva durumu:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında PRY (veya PAR), Paraguay demektir.

Grubu: Paraguay, turnuvada D Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: D Grubu'nda rakipleri ev sahibi ABD, Avustralya ve Play-off'tan gelecek olan (Türkiye, Romanya, Slovakya veya Kosova) takımdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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