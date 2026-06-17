Portekiz Demokratik Kongo CANLI nereden izlenir? Portekiz Demokratik Kongo maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO NEREDE İZLENİR?

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FRANSA UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE

Portekiz Demokratik Kongo maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Demokratik Kongo maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

FRANSA UKRAYNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Portekiz Demokratik Kongo maçı Houston'da, NRG Stadyumu'nda oynanacak.