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Petrolspor maçı hangi kanalda, Kayserispor Batman Petrol nereden CANLI izlenir? Petrolspor maçı maçı kaç kaç, maç bitti mi?

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Petrolspor maçı hangi kanalda, Kayserispor Batman Petrol nereden CANLI izlenir? Petrolspor maçı maçı kaç kaç, maç bitti mi?
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Kayserispor Batman Petrol maçı hangi kanalda sorusu, Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündemine oturdu. Kayserispor, sahasında Batman Petrolspor'u ağırlayacak. Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Kayserispor - Batman Petrol maçı şifresiz mi? İşte yayın bilgileri ve tüm detaylar…

Kayserispor Batman Petrol nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. Mücadele ayrıca beIN Sports 2 üzerinden de ekranlara gelecek. TRT Spor hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

KAYSERİSPOR BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Batman Petrol maçı, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in yayıncı kuruluşları, karşılaşmayı hem şifresiz hem de şifreli platformlarda futbolseverlerle buluşturacak.

KAYSERİSPOR BATMAN PETROL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Kayserispor - Batman Petrol maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor üzerinden izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. beIN Sports 2 yayını için ise beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor.

KAYSERİSPOR BATMAN PETROL NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor'a Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 56, D-Smart'ta 86, Tivibu'da 85, Turkcell TV+'ta 70 ve Kablo TV'de 133. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. beIN Sports 2'ye ise Digiturk'te 78. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KAYSERİSPOR BATMAN PETROL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Kayserispor - Batman Petrol maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR BATMAN PETROL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Kayserispor'un iç saha maçlarını oynadığı Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı taraftarların, tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR VE BATMAN PETROL'ÜN HEDEFİ 3 PUAN

Kayserispor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak Trendyol 1. Lig'deki üst sıralar mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Batman Petrolspor ise zorlu Kayseri deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak. İki takımın mücadelesi, 1. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

MAÇ KAÇ KAÇ

Maç devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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