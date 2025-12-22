Okan Buruk evli mi, bekar mı, boşandı mı? Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş kimdir?

Okan Buruk şu an bekardır. 2007 yılında büyük bir törenle evlenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerini 16 Şubat 2024 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırmıştır. Okan Buruk evli mi, bekar mı, boşandı mı?

OKAN BURUK EVLİ Mİ, BEKAR MI, BOŞANDI MI?

Okan Buruk şu an bekardır. 2007 yılında büyük bir törenle evlenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerini 16 Şubat 2024 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırmıştır.

Çift, aslında 2013 yılında da boşanma kararı almış ve mahkemeye başvurmuştu; ancak o dönem evliliklerine bir şans daha tanıyarak bu karardan vazgeçmişlerdi. 2024 yılının başlarında gelen kesin ayrılık haberi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırsa da her iki taraf da süreci büyük bir sessizlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütmüştür. Boşanma davası tek celsede sonuçlanmış, ikili yollarını dostane bir şekilde ayırmıştır.

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Nihan Akkuş (evlilik dönemindeki ismiyle Nihan Buruk), 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin tescilli güzellerinden biri olan Akkuş, kariyerine model olarak başlamış, ardından tasarım dünyasında uluslararası başarılar elde etmiş bir iş kadınıdır.

EĞİTİM HAYATI VE MODELLİK KARİYERİ

Nihan Akkuş, moda konusundaki yeteneğini akademik bir temele oturtmak için Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel kariyerinin ilk yıllarında podyumlarda fırtına gibi esen Akkuş, şu başarıları elde etmiştir:

2002: Japonya'da düzenlenen "Miss International" yarışmasında ilk 10'a girdi.

2003: Almanya'da düzenlenen "Top Model of the World" yarışmasında birinci seçilerek dünya çapında tescilli bir model oldu.

TASARIMCI KİMLİĞİ VE MARKASI

Evlendikten bir süre sonra modelliği bırakan Akkuş, kendi moda markası olan **"Saint Nian"**ı kurmuştur. Tasarımları sadece Türkiye'de değil, Londra ve Paris gibi moda merkezlerinde de ilgi görmektedir. Modern, maskülen dokunuşları olan ve özgün çizgileriyle dikkat çeken koleksiyonlar hazırlayan Akkuş, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları arasında yer almaktadır.

ALİ YİĞİT BURUK VE AİLE HAYATI

Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un bu evlilikten 2009 yılında Ali Yiğit adında bir oğulları dünyaya gelmiştir. Ali Yiğit, babasının Galatasaray teknik direktörlüğü döneminde taraftarların sevgilisi haline gelmiştir. Özellikle şampiyonluk kutlamalarındaki neşeli tavırları ve babasına olan desteğiyle sarı-kırmızılı camiada bir sembol figür olmuştur.

Boşanmış olmalarına rağmen Okan Buruk ve Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit için sık sık bir araya gelmektedir. Çift, ebeveynlik sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek adına medeni bir ilişki sürdürmeye özen göstermektedir.

BOŞANMA SONRASI OKAN BURUK'UN ÖZEL HAYATI

Boşanma gerçekleştikten sonra Okan Buruk'un adı magazin basınında birkaç kez farklı isimlerle anılmıştır. 2024 ve 2025 yıllarında sosyal medyada yayılan çeşitli iddialara rağmen, Okan Buruk resmi bir açıklama yapmamış ve hayatını Galatasaray'daki başarısına odaklı bir şekilde sürdürmüştür. Başarılı teknik adamın şu an için bilinen resmi bir birlikteliği bulunmamaktadır.

OKAN BURUK VE NİHAN AKKUŞ NEDEN AYRILDI?

Çift, ayrılık nedenine dair özel bir açıklama yapmamıştır. Ancak yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, "fikir ayrılıkları" ve "yıpranma" nedeniyle bu kararın alındığı bilinmektedir. 17 yıl gibi uzun bir sürenin ardından gelen bu ayrılık, her iki ismin de profesyonel kariyerlerine odaklandığı bir dönemde gerçekleşmiştir.