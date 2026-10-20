Napoli Bodo Glimt maçı hangi kanalda, Napoli Bodo Glimt nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Napoli Bodo Glimt nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanallarından tabii Spor 5 üzerinden internetten takip edilebilecek. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in eski takımı Napoli'nin mücadelesi, Türk futbolseverlerin de ilgisini çekiyor. Napoli - Bodø/Glimt maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

NAPOLİ BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Bodø/Glimt maçı, tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, karşılaşmayı dijital platformu tabii aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

NAPOLİ BODO GLİMT NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 5 kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Maç için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde tabii'nin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

NAPOLİ BODO GLİMT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Napoli - Bodø/Glimt maçı, karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, yalnızca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izlenebilecek. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

NAPOLİ BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Napoli - Bodø/Glimt maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, İtalya saatiyle 21.00'de başlayacak.

NAPOLİ BODO GLİMT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Napoli'nin iç saha maçlarını oynadığı Napoli kentindeki Stadio Diego Armando Maradona'da gerçekleştirilecek. Daha önce San Paolo adıyla bilinen stadyum, kulübün efsane ismi Diego Armando Maradona'nın 2020'deki vefatının ardından onun adını aldı.

NAPOLİ VE BODO/GLİMT'İN HEDEFİ 3 PUAN

Son yıllarda iki kez İtalya şampiyonluğu yaşayan Napoli, taraftarı önünde Bodø/Glimt'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Norveç'in kuzeyindeki Bodø kentinin temsilcisi Bodø/Glimt ise son yıllarda Avrupa kupalarında elde ettiği sürpriz sonuçlarla dikkat çekiyor. Norveç ekibi, zorlu İtalya deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.

OSİMHEN'İN ESKİ TAKIMI NAPOLİ

Napoli, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in eski takımı olarak Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği kulüpler arasında yer alıyor. Osimhen, 2020-2024 yılları arasında Napoli forması giymiş ve İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. Osimhen'in takımı Galatasaray, yarın, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Fransa'da Lille'e konuk olacak. Fenerbahçe ise bu akşam saat 19.45'te sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.