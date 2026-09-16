Milan Benfica hangi kanalda? Milan Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Milan Benfica UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Milan Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Milan Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Milan Benfica maçı yayın bilgisi haberimizde...

MİLAN BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Benfica maçı Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Milan Benfica maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek.

MİLAN BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan Benfica maçı bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak. Maç Tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.