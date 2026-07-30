Midtjylland Beşiktaş maç özeti ve golleri! (ÖZET) Midtjylland Beşiktaş kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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MİDTJYLLAND BEŞİKTAŞ ÖZET

Midtjylland Beşiktaş maç özetini maçın ardından S Sport resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

MİDTJYLLAND BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Midtjylland Beşiktaş maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

MİDTJYLLAND BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Midtjylland Beşiktaş maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.