Merih Demiral neden yok, sakat mı? Türkiye Romanya maçında Merih Demiral neden oynamıyor?

A Milli Futbol Takımı, kritik play-off yarı finalinde sahasında Romanya’yı ağırlıyor. Mücadele öncesinde açıklanan kadroda bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekti.

MERİH DEMİRAL NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

A Milli Takım’ın savunma oyuncularından Merih Demiral, Romanya karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı. Deneyimli futbolcunun kamp sürecine sakatlık problemiyle katıldığı ve antrenmanların tamamında yer alamadığı ifade ediliyor. Özellikle kulübü Al-Ahli’de geçirdiği dönemde yaşadığı kuadriseps tendon sorununun etkilerinin sürdüğü aktarıldı.

Kamp boyunca tedavisi devam eden oyuncunun, antrenmanların bazı bölümlerinde takımdan ayrı çalıştığı ve bireysel program uyguladığı belirtildi. Teknik ekip ve sağlık heyeti, karşılaşma öncesine kadar oyuncunun durumunu yakından takip etti ancak yapılan değerlendirmelerde tam anlamıyla hazır olmadığı tespit edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı son kontrollerde Merih Demiral’ın iyileşme sürecinin istenilen seviyeye ulaşmadığı belirlendi. Bu nedenle oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmemesine karar verildi ve risk alınmadı. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu gelişmenin ardından deneyimli savunmacıyı 23 kişilik kadroya yazmadı.

Türkiye’nin Romanya karşısındaki ilk 11’i ise Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’ndan oluştu. Romanya ise sahaya Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila ve Birligea ilk 11’iyle çıktı.