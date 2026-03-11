Haberler

Melek Uzunoğlu kimdir, Melek Uzunoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Melek Uzunoğlu kimdir, Melek Uzunoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melek Uzunoğlu haberleri, son dakika gelişmeleri ve güncel transfer dedikoduları ile Türk spor gündeminde öne çıkıyor. Melek Uzunoğlu'nun maç performansları, form durumu ve takım değişiklikleri hakkında en güncel içeriklere burada ulaşabilirsiniz.

Melek Uzunoğlu ile ilgili tüm spor haberleri, maç sonuçları ve analizler bu sayfada! Melek Uzunoğlu haberleri, transfer gelişmeleri ve saha içi performansına dair detaylı güncellemelerle takipçiler için hazırlandı.

MELEK UZUNOĞLU KİMDİR?

Melek Uzunoğlu, 26 Şubat 2002 doğumlu genç bir Türk profesyonel basketbolcudur. Uzun forvet pozisyonunda oynayan Melek, sahadaki etkili oyunuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş formasıyla performansını her geçen gün artırıyor.

SAHADA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Melek Uzunoğlu, uzun forvet pozisyonundaki çevikliği ve etkili şutlarıyla takımının skor yükünü omuzlayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Maçlardaki enerjisi ve mücadeleci oyun stili, genç basketbolseverler ve lig takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ KARİYERİ

Beşiktaş kadrosunda forma giyen Melek Uzunoğlu, kulüp bünyesinde kısa sürede kendine sağlam bir yer edindi. Takımın önemli maçlarında kritik rol üstlenen oyuncu, Süper Lig'deki yükselen performansıyla geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİ

Henüz genç yaşına rağmen kariyerinde büyük hedefler belirleyen Melek Uzunoğlu, ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Basketbolseverler, onun sahadaki başarılarını ve kariyer gelişimini yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı

Bir petrol merkezini daha bu hale getirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı