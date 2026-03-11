Melek Uzunoğlu kimdir, Melek Uzunoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Melek Uzunoğlu ile ilgili tüm spor haberleri, maç sonuçları ve analizler bu sayfada! Melek Uzunoğlu haberleri, transfer gelişmeleri ve saha içi performansına dair detaylı güncellemelerle takipçiler için hazırlandı.

MELEK UZUNOĞLU KİMDİR?

Melek Uzunoğlu, 26 Şubat 2002 doğumlu genç bir Türk profesyonel basketbolcudur. Uzun forvet pozisyonunda oynayan Melek, sahadaki etkili oyunuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş formasıyla performansını her geçen gün artırıyor.

SAHADA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Melek Uzunoğlu, uzun forvet pozisyonundaki çevikliği ve etkili şutlarıyla takımının skor yükünü omuzlayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Maçlardaki enerjisi ve mücadeleci oyun stili, genç basketbolseverler ve lig takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ KARİYERİ

Beşiktaş kadrosunda forma giyen Melek Uzunoğlu, kulüp bünyesinde kısa sürede kendine sağlam bir yer edindi. Takımın önemli maçlarında kritik rol üstlenen oyuncu, Süper Lig'deki yükselen performansıyla geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİ

Henüz genç yaşına rağmen kariyerinde büyük hedefler belirleyen Melek Uzunoğlu, ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Basketbolseverler, onun sahadaki başarılarını ve kariyer gelişimini yakından takip ediyor.