Türkiye siyasetinde 2023 genel seçimleriyle birlikte daha fazla tanınmaya başlayan isimlerden biri olan Mehmet Mustafa Gürban, iş dünyası ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir siyasetçidir. Özellikle borsa yatırımcılığı alanındaki deneyimiyle öne çıkan Gürban, eğitim hayatını tamamladıktan sonra finans ve ekonomi alanında çalışmalar yürütmüş, ardından siyasi kariyerine adım atmıştır. Peki, Mehmet Mustafa Gürban kimdir? Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN KİMDİR?

1979 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Mehmet Mustafa Gürban, çocukluk ve gençlik yıllarını doğduğu şehirde geçirmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Gürban, akademik eğitim sürecinde İstanbul’da üniversite eğitimi almış ve burada finans piyasalarıyla ilgilenmeye başlamıştır.

Ekonomi alanındaki akademik çalışmalarını da sürdüren Gürban, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. Finans piyasalarındaki deneyimi ve borsa alanındaki çalışmalarıyla tanınan Gürban, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den Gaziantep milletvekili adayı olmuş ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev almaya başlamıştır.

TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak görev yapan Mehmet Mustafa Gürban, siyasi çalışmalarını bu görev kapsamında sürdürmektedir.

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Mustafa Gürban, 1979 yılında doğmuştur. Doğum yılı esas alındığında 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN NERELİ?

Mehmet Mustafa Gürban, Gaziantep doğumludur. 1979 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Gürban, eğitim hayatının önemli bir bölümünü de bu şehirde tamamlamıştır.

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN EVLİ Mİ?

Mehmet Mustafa Gürban evlidir. Gürban’ın evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu bilinmektedir.